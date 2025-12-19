PWK'den Leyla Zana açıklaması

"Leya Zana’ya yapılan küfür ve hakaretler, Kürt milletine, Kürt kadınına, insan haklarına yapılmış ırkçı, Kürt düşmanı, ahlak dışı, insanlık dışı bir saldırıdır"

Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK), Kürt ziyasetçi Leyla Zana’ya yapılan küfür ve hakaretleri kınadı.

PWK Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Somaspor ile Bursaspor arasında oynanan futbol müsabakasında, bazı taraftarlar Kürt siyasetçi Leyla Zana’ya yönelik küfür ve hakaret içeren “tezahürat”ta bulunduğu hatırlatıldı.

Leyla Zana’ya yapılan küfür ve hakaretleri kınayan PWK, Leya Zana’ya yapılan küfür ve hakaretleri Kürt milletine, Kürt kadınına, insan haklarına yapılmış ırkçı, Kürt düşmanı, ahlak dışı, insanlık dışı bir saldırı olarak nitelendirdi.

PWK, ayrıca Türkiye Devleti yetkililerini, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) konuya hassasiyetle yaklaşarak gerekeni derhal yapması çağrısında bulundu.

Bursaspor ile Somaspor arasında 16 Aralık tarihinde oynanan karşılaşmada bir Bursasporlu taraftarlar Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan tezahüratlarda bulunmuştu.