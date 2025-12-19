ABD, Suriye’de DAİŞ'e karşı askeri operasyon başlattı

2 saat önce

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Suriye’de terör örgütü DAİŞ’in düzenlediği silahlı saldırıya yanıt olarak bölgede "Şahin Gözü Operasyonu'nu" başlattıklarını bildirdi.

Suriye'nin Palmira kentinde 13 Aralık'ta tek başına hareket eden bir DAİŞ üyesinin düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.

Bakan Hegseth, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, söz konusu operasyonu duyurdu.

ABD askerlerine yönelik saldırıya yanıt olarak Washington yönetiminin Suriye'de "Şahin Gözü Operasyonu (Operation Hawkeye Strike)" başlattığını aktaran Hegseth, bunun bir savaş başlangıcı değil bir "intikam ilanı" olduğunu söyledi.

Hegseth, "Vahşi saldırının hemen ardından söylediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde ABD'lileri hedef alırsanız, kısa ve endişe dolu hayatınızın geri kalanını ABD'nin sizi avlayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz." ifadelerini kullandı.