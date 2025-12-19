Neçirvan Barzani'den Berhem Salih'e: Bu küresel ve insani görevde başarılar diliyorum

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan ​​Barzani, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNCHR) getirilen Berhem Salih'e görevinde başarılar diledi.

Neçirvan Barzani, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNCHR) atanması dolayısıyla Berhem Salih'e bir tebrik mesajı yayımladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNCHR) atanan saygıdeğer kardeşim Dr. Berhem Salih'e en sıcak tebriklerimi iletiyor, bu küresel ve insani görevde başarılar diliyorum." diyen Neçirvan Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yüksek küresel görevi üstlenmesi, uluslararası toplumun onun yeteneğine, deneyimine, siyasi ve diplomatik duruşuna duyduğu güvenin bir işaretidir. Dünyanın en önemli insani meselelerinden birine liderlik etmesi, Kürdistan Bölgesi ve Irak için bir gurur kaynağıdır.

Zengin deneyimleriyle, mültecilerin acılarını hafifletmede ve sorunlarını çözmede etkili bir rol oynayabileceklerine inanıyorum. Biz Kürdistanlılar, yerinden edilmenin acısını ve bu görevin önemini herkesten daha iyi anlıyoruz."

Neçirvan Barzani, mesajının sonunda, Kürdistan Bölgesi'nin Berhem Salih'e verdiği desteği vurguladı.