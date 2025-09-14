ABD, Peşmerge'ye yardımlarını artıracak

6 saat önce

ABD Savaş Bakanlığı, Irak Savunma Bakanlığı ve Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) sağladığı yardımı azaltırken Peşmerge güçlerine yardımlarını artıracak.

ABD Temsilciler Meclisi, Savaş Bakanlığının (eski adıyla Savunma Bakanlığı) 2026 bütçesini onayladı.

Bakanlığın gelecek yılki bütçesinin yaklaşık 961,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

ABD Savaş Bakanlığının gelecek yılki bütçesinde Peşmerge güçlerine ayrılan pay, Irak Savunma Bakanlığına ayrılan paydan daha yüksek.

Peşmerge güçlerine yardım

ABD Savaş Bakanlığının gelecek yılki bütçesi, Peşmerge güçlerine yardım ve silahlandırma için 61 milyon 14 bin dolar ayırıyor.

Bunun 11,8 milyon doları silah, 5,321 milyon doları mühimmat, 27,507 milyon doları askeri araçlar ve 17,106 milyon doları da teçhizat için ayrılmıştır.

Irak güvenlik güçlerine yardım

Pentagon, Irak Savunma Bakanlığına 48,419 milyon dolar ayırmıştır.

Bu miktarın 12 milyon doları Irak Savunma Bakanlığına 100 adet Hellfire füzesi, 13 milyon doları ise iletişim sistemleri ve teçhizatı için ayrılacaktır.

Irak Terörle Mücadele Ajansına yardım

2026 bütçesinde, Irak'ın terörle mücadelesine 65,595 milyon dolar ayrılmıştır. Bunun 32 milyon doları eğitim, 33 milyon doları ise silah ve askeri teçhizat için ayrılmıştır.

SDG'ye yardım

ABD Savaş Bakanlığı 2026 yılı bütçesinde, SDG'ye 130 milyon dolar ayırdı.

Bunun 65 milyon doları maaşlara, 15,6 milyon doları eğitim ve silahlara, 32,4 milyon doları lojistik desteğe ve 1,5 milyon doları da bakım ve atölye çalışmalarına ayrıldı.