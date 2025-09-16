Kasım Araci: Irak, Rusya'yla güvenlik ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor

7 saat önce

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kasım el-Araci, 16 Eylül 2025 Salı günü, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği görüşmede, Irak Hükümetinin, ortak çıkarlar doğrultusunda dünya genelindeki ülkelerle iş birliği konusunda daha fazla açıldığını belirtti.

Sınır güvenliği, siber güvenlik, terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele alanlarında uzmanlık ve bilgi alışverişi, teknoloji transferi ve eğitim gibi bir dizi ortak konu görüşmeye masaya yatırıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve her düzeyde iş birliğinin sürdürülmesinin yolları da ele alındı.

Bölgedeki son gelişmeler ve Irak ile Rusya hükümetlerinin Gazze savaşını durdurma, diplomatik çözüm bulma ve Filistin halkının acılarına son verme yönündeki çabaları da görüşmenin gündemine taşındı.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı, ülkesinin Rusya ile güvenlik, ekonomik, stratejik ve yatırım ilişkilerini geliştirme konusunda ciddi olduğunu vurgularken, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri de ülkesinin Irak'la ilişkileri geliştirme ve her alanda ortak iş birliğini artırma arzusunu dile getirdi.

Sergey Şoygu’nun ziyareti, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da düzenlenecek Arap zirvesi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin hazırlığı niteliğinde.