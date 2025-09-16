Kürdistan Bölgesi'nin petrol dışı gelirlerine ilişkin toplantı ertelendi

6 saat önce

Devlet Konseyi, Kürdistan Bölgesi'nin petrol dışı gelirlerine ilişkin kararı bir kez daha erteledi.

Devlet Konseyi, Yargıç Kerim Khasbak başkanlığında 16 Eylül 2025 Salı öğleden sonra, Kürdistan Bölgesi Maliye ve Adalet Bakanlıklarının danışmanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Edindiğimiz bilgilere göre Kürdistan Bölgesi petrol dışı gelirleri konusunun gündemini oluşturduğu toplantının 17 Eylül Çarşamba gününe (yarın) ertelenmesi kararlaştırıldı.

Konseyin, Kürdistan Bölgesi'nin petrol dışı gelirleri konusunu çözüme kavuşturması, bu konudaki görüşünü Irak Bakanlar Konseyine sunması, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin mi yoksa Irak Maliye Bakanlığının mı haklı olduğuna karar vermesi bekleniyordu.

Kürdistan Bölgesi'nin petrol dışı gelirleri dosyası, 9 Eylül 2025 Salı günü, Irak Bakanlar Kurulu tarafından Devlet Konseyine gönderilmiş ve karara bağlanması talep edilmişti.