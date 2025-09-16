Emine Zikri: Başkan Barzani, Kürt kadınlarının inanç ve güç kaynağıdır

5 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Büro Üyesi Emine Zikri, "Başkan Barzani'nin kadın sorunlarına ilişkin vizyonu, kadınların yeteneklerini desteklemek, teşvik etmek, kendi kendilerini eğitmek ve onlar için uygun bir ortam sağlamaktır." dedi.

Başkan Mesud Barzani, bugün (16 Eylül Salı günü) KDP Siyasi Büro Üyesi Emine Zikri başkanlığındaki heyet ve Birinci Kürdistan Kadın Konferansı'nın yöneticisiyle bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklama yapan Emine Zikri, "Başkan Barzani'nin Kürdistan devrimi ve kurtuluş hareketine kadınların katılımı konusundaki düşüncesi şuydu: Kadınlar, Kürdistan devrimi ve kurtuluş hareketinde erkeklerle birlikte mücadele etti. Hatta Eylül ve Mayıs devrimlerinde erkeklerden daha etkili bir rol oynadı çünkü hem anne hem de çocuklarının öğretmeni oldu. Kadınlar öte yandan çiftçi ve işçi rolünü üstlendi." sözlerini sarf etti.

Mesud Barzani, toplumun inşasında çok sayıda kadının büyük ve güçlü bir rol oynamasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Kadınları ve gelecek nesilleri vatanseverlik konusunda eğitmede rolünüzü oynamanız önemli." dedi.

Başkan Barzani, kadın haklarının korunması gerektiğini belirterek, "Bu görüş, Şeyh Abdulsalam Barzani'nin, ardından Şeyh Ahmed Barzani ve Mele Mustafa Barzani'nin felsefesinin bir parçasıdır. Sizi desteklemek için her zaman buradayım." ifadesini kullandı.

Emine Zikri, "Başkan Barzani, Kürdistan kadınlarının yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğini her zaman vurgulamış ve bu konuda güçlü bir destekçi olmuştur. 14. KDP Kongresi, Merkez Komitedeki kadın sayısını yüzde 15'e çıkardı. Başkan Barzani'nin kadın sorunlarına ilişkin vizyonu, kadınların yeteneklerini desteklemek, teşvik etmek, kendi kendilerini eğitmek ve onlar için uygun bir ortam sağlamaktır." dedi.

"Başkan Barzani, Kürt kadınlarının inanç ve güç kaynağıdır." diyen Zikri, ilk kadın konferansına desteğinden dolayı Başkan Barzani'ye teşekkür etti.