Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Eylül 2025 Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Beştepe'de bir araya geldi.

Süreç Komisyonu bu hafta 2 kez toplanacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu hafta 2 toplantı gerçekleştirecek.

Çarşamba günü yapılacak toplantıya çatışma çözümü alanında çalışmalar yapan uzmanlar ve akademisyenler katılacak.

Perşembe günü yapılacak 11'inci toplantıdaysa bazı sivil toplum kuruluşları ağırlanacak.

Komisyon bugüne kadar toplumun farklı kesimlerinden birçok ismi dinledi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yaptı.

Süreçte şehit yakınları ve gazilerin görüşleri alındı. Baro başkanları ile eski meclis başkanları, tavsiyelerini dile getirdi. İş dünyası ve sendikalar sürecin ekonomik boyutuna ilişkin konuştu. Diyarbakır anneleri ile Cumartesi ve Barış Anneleri de dinlenenler arasındaydı.

Tüm bu görüşmelerin ardından, siyasi partilerin olası yasal düzenlemelere dair önerileri masaya yatırılacak.