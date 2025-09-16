Fransa, Rojava'daki kamplarda bulunan 13 kadın ve çocuğu ülkeye getirdi

4 saat önce

Fransa Batı Kürdistan'daki (Rojava) kamplarda bulunan 10 çocuk ve üç kadını ülkeye geri getirdiğini duyurdu.

Terörle Mücadele Ulusal Savcılığından yapılan açıklamada, "Kadınlardan ikisi hakimin çıkardığı kararla gözaltına alındı. Diğer kadın bugün hakim karşısına çıkacak ve hüküm giyebilir." denildi.

Açıklamada, "Çocuklar ise Versay Sulh Ceza Mahkemesi gözetiminde eğitim yardımı prosedürleri çerçevesinde bakım alacak." ifadesi kullanıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Fransa, bu süreci kolaylaştırdıkları için Suriye Hükümetine ve Rojava'daki Özerk Yönetime teşekkür ediyor." dedi.

Fransa, 2019'dan bu yana çok sayıda kadın ve çocuğu ülkeye geri getirdi. Ancak Temmuz 2023'ten bu yana Suriye'den Fransız ailelerin geri dönüşünü askıya aldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2022'de Fransa'yı Suriye'deki Fransız cihatçı aileleri geri almadığı için kınadı.