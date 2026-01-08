Mesrur Barzani'den Halep mesajı: Olaylar bizi derinden endişelendiriyor

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Halep'teki çatışmalara ilişkin mesajında, olayların ve Kürtlerin hedef alınmasının, bölgenin demografik yapısı ve sivillerin hayatını tehdit ettiğini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, 8 Ocak 2026 Perşembe günü, Halep'teki Kürt mahallelerinde yaşanan çatışmalarla ilgili bir mesaj yayımladı.

Savaş ve şiddetin hiçbir sorunu çözmeyeceğini vurgulayan Başbakan Barzani mesajında, "Hiçbir bahaneyle etnik temizliğe izin verilmemeli. Halep'teki Kürt mahallelerine yapılan saldırılar bizi derinden endişelendiriyor. Kürtleri hedef almak, Şam'ın otoritesini ve uluslararası toplumun vicdanını sorgulatıyor." sözlerini kullandı.

Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Mesrur Barzani, "Tarafların vatandaşların canlarını korumasını ve sorunları çözmek için diyaloğa başvurmasını temenni ediyoruz." dedi.

Suriye'deki mevcut yönetim sisteminin, tüm Suriyeliler için demokratik ve kapsayıcı bir hükümetin sorumluluk düzeyinde olmasını temenni eden Başbakan Barzani mesajının sonunda, Halep'teki olayların ve Kürtlerin hedef alınmasının, bölgenin demografik yapısı ve sivillerin hayatını tehdit ettiğini ifade etti.