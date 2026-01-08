KDP ve KYB heyetleri toplanıyor: Gündem Irak Cumhurbaşkanlığı ve 10. Kabine

3 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) müzakere heyetleri, Irak Cumhurbaşkanlığı meselesi ve Kürdistan Bölgesi 10. hükümet kabinesinin oluşumunu görüşmek üzere bugün bir araya geliyor.

KDP ve KYB heyetleri bugün (8 Ocak 2026 Perşembe günü) başkent Erbil'de “yasal süre içerisinde belirlenmesi gereken Irak Cumhurbaşkanlığı konusunun yanı sıra, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yeni kabinesinin kurulması ve Kürdistan Parlamentosunun yeniden işlevsel hale getirilmesi” konularının görüşüleceği kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

Toplantıda ayrıca Kürt siyasi taraflarının Bağdat’taki birliği ve ortak hareket etme stratejileri de masaya yatırılacak.

Dün (7 Ocak Çarşamba) KYB’den yetkili bir kaynak, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, toplantının bugün saat 11.00’de gerçekleşeceğini doğrulamıştı.

Kaynak, görüşmelerin kapsamının geniş olacağını belirterek, birbirine bağlı “Irak Cumhurbaşkanlığı, Kürdistan Bölgesi 10. Kabinesi'nin oluşumu ve Kürdistan Parlamentosunun aktifleştirilmesi” dosyalarının ele alınacağını ifade etmişti.

Her iki tarafın önceliğinin, Irak Cumhurbaşkanlığı için ortak bir Kürt adayı belirlemek olduğu, bununla birlikte 10. Kabine’nin kuruluş mekanizması ve Parlamentonun durumu üzerinde uzlaşı aranacağı belirtildi.

Siyasi gözlemciler, KDP ve KYB arasındaki görüşme trafiğinin artmasını, Irak ve bölgedeki hassas sürece verilmiş bir yanıt olarak değerlendiriyor.

Tarafların, Bağdat'ta "tek ses ve tek tavır" olmanın anayasal hakların elde edilmesinde kilit rol oynadığı, Kürdistan Bölgesi’nde ise hükümetin hızla kurulmasının vatandaşlara hizmetin garantisi olduğu konusunda hemfikir olduğu belirtiliyor.