Fidan'dan Suriye mesajı: "SDG teröre veda etmeli"

3 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) tavrının "istikrara engel" olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, bugün (8 Ocak 2025 Perşembe) Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile bir araya gelmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye’de yaşanan çatışmalar hakkında konuştu.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile Ankara'da bir araya geldi.

Türkiye olarak Suriye'ye istikrar getirecek bir mutabakata varılmasını umduklarını dile getiren Fidan, Halep'teki olaylarla ilgili, "Halep'te sivil halka yönelik gerçekleştirilen saldırılar, SDG'nin gerçek niyetiyle ilgili endişeleri ne yazık ki haklı çıkarmış ve barış çabaları konusunda karamsar bir tabloya yol açmıştır." açıklamasında bulundu.

"SDG'nin elindekileri her ne pahasına olursa olsun koruma ısrarı, Suriye'nin huzur ve istikrara kavuşmasının önündeki en büyük engeldir." diyen Hakan Fİdan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu uzlaşmaz tavır, Suriye'nin ve bölgemizin gerçeklerine aykırıdır. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir. SDG'nin teröre artık veda etmesi gerekmektedir. Bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır."

Türkiye'nin güvenliği açısından Suriye'deki olayların seyrinin "fevkalede" önemli olduğunu belirten Fidan, "Yakından takip ediyoruz. Gerekli bölgesel ve uluslararası ortaklarımızla da bir koordinasyon ve irtibat halindeyiz." dedi.

SDG'nin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, "(Suriye'de) Zaman ulusal birlik zamanıdır. SDG'nin üzerine düşeni yapması lazım. Onun yerine İsrail'in politikasına alet olması tesadüf değil." sözlerini sarf etti.