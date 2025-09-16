Kürdistan Bölgesi ile ABD arasında Peşmerge reform süreciyle ilgili görüşmeler devam ediyor

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi yetkilileri ile ABD askeri ve diplomatik heyeti, Peşmerge güçlerinin reform sürecinin başarısının önemini ve güçlerin birleştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Peşmerge Bakanlığı yetkilileri ile ABD askeri ve diplomatik heyeti, 16 Eylül Salı günü Peşmerge güçlerinin reform sürecini görüşmek üzere Kürdistan Bölgesi Başkanlığında bir ortak görüşme daha gerçekleştirdi.

Toplantıda, Peşmerge güçlerinin reform sürecinin başarısının önemi ve birleştirilmesinin gerekliliği vurgulanırken, sürecin son adımları ve kalan aşamaları ele alındı.

Süreci hızlandırmak ve engelleri aşmak için ortak çabalar teyit edildiği toplantıda ayrıca, iki taraf koordinasyon ve iş birliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.