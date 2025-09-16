Hakkari- Kurduğu müzik akademisinde öğrencilerini üniversiteye hazırlıyor

4 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde müzik öğretmeni Senem Çağatay, kendi imkanlarıyla kurduğu Atonal Müzik Akademisinde öğrencilerini üniversiteye hazırlıyor.

Kafkas Üniversitesinde konservatuvar eğitimi alan ve mezun olur olmaz Atonal Müzik Akademisini kuran Çağatay, İHA'ya yaptığı açıklamada, amacının sadece müzik öğretmek değil, aynı zamanda müziği gerçekten hisseden öğrenciler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Öğrencilerini üniversite sınavlarına hazırladığını belirten Senem Çağatay, "İlk yılımda üç öğrencim yetenek sınavlarını kazanarak konservatuvara yerleşti. En özeliyse, mezun olduğum üniversitenin kapısından bu kez bir öğretmen olarak, öğrencilerimle birlikte içeri girmekti." sözlerini sarf etti.

Çağatay, akademi olarak sadece ders vermediklerini, aynı zamanda öğrencilerle birlikte hayal kurup onlara yol arkadaşlığı yaptıklarını vurguladı.

Akademide 2 ay boyunca yoğun bir eğitim aldığını belirten Bahar Aydın, "Sabah akşam demeden çalıştık ve birçok başarıya imza attık. Senem Çağatay hocamıza sonsuz şükran ve minnetlerimizi sunarız." dedi.

6 aydır ders aldığını söyleyen Gönül Genç ise, "Bu emek ve çabalarımızın sonucunda gittiğimiz her üç ilde de başarıyla ayrıldık. Atonal Müzik Akademisi ve tüm öğretmenlerine verdikleri emekler için çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.