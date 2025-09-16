Osman Muhammed: Mesrur ​​Barzani, Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi konusunda ısrarcı

"Uluslararası koalisyonun Peşmerge güçlerine mali yardımı Eylül 2026'ya kadar devam edecek"

Peşmerge Bakanlığı Enformasyon ve Farkındalık Müdürü Osman Muhammed, Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.

Kurdistan24'e konuk olan Enformasyon ve Farkındalık Müdürü Osman Muhammed, Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi sürecinin zorlu aşamasının geride kaldığını belirtti.

"Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi sürecinin belirlenen tarihten önce tamamlanacağına inanıyoruz." diyen Osman Muhammed, ayrıca Mesrur ​​Barzani'nin, Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı.

Enformasyon ve Farkındalık Müdürü Osman Muhammed, uluslararası koalisyonun Peşmerge güçlerine mali yardımının Eylül 2026'ya kadar devam edeceğini de açıkladı.

Peşmerge Emeklilik Müdürlüğünden bir heyetin önümüzdeki hafta Bağdat'ı ziyaret edeceğini belirten Omsan Muhammed, Başbakan Barzani'nin Peşmergelerin maaşlarının eşitlenmesi için bakanlığa talimat verdiğini kaydetti.