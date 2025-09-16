Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da bir kez daha görüşecek

5 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşmeye davet ettiğini açıkladı.

Netanyahu, 16 Eylül Salı günü, ekonomiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında iki hafta sonra ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini duyurdu.

İsrail Başbakanı, Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşmeye davet ettiğini belirtti.

Netanyahu, Trump'ın davetinin dün (15 Eylül Pazartesi günü) yapılan bir telefon görüşmesi sırasında geldiğini söyledi.

Öte yandan Trump, göreve gelmesinden bu yana 4'üncü kez Netanyahu ile yüz yüze görüşmüş olacak.