Süreç Komisyonunda tartışma: DEM Partililer toplantıdan ayrıldı

2 saat önce

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında ilk kez tartışma çıktı. Hizbullah üyeliğinde ceza alan Enver Kılıçdarslan’ın bir dönem başkanlığını yaptığı İTTİHAD Başkanı Mehmet Bekir Şimşek’in konuşması üzerine DEM Partili isimler salonu terk etti, CHP’li iki isim ve MHP'li Feti Yıldız açıklamaya tepki gösterdi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonunda toplandı. 11. toplantısını gerçekleştiren komisyonda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iş insanları, korucular ve kanaat önderlerinin temsil edildiği sivil toplum örgütlerinin temsilcileri dinlendi.

T24’ten Ceren Bayar’ın haberine göre Hizbullah üyeliğinden ceza alan Enver Kılıçarslan’ın başkanlığını yaptığı İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Başkanı Mehmet Bekir Şimşek konuşurken kullandığı ifadeler ve dile tepki gösteren DEM Partililer komisyonu terk etti.

“PKK KÜRT HALKININ İNANCINA SAVAŞ AÇTI”

Habere göre Şimşek, salonda gerilime neden olan konuşmasında, özetle şunları kaydetti:

“Gerek devlet adına devletin imkanlarını kullanarak suiistimal edenler yanlışlar yapanlar olsun gerekse Kürt halkı adına ortaya çıkan yapılar olsun Kürtleri ve Türkleri bir arada tutan o sağlam binaya zarar vermiştir.

Kürtlerin yok sayılması, dillerinin inkar edilmesi, bölgenin dağlarına taşlarına, ‘Ya sev ya terk et‘ yazılması, her sabah okullarda çocuklara, ‘Varlığım Türk varlığına armağan olsun’ devletin yaptığı yanlışlardır.

PKK Kürt halkının inancına savaş açtı, neden hiç gayrimüslim katledilmedi? PKK Kürt halkının inancına savaş açmıştır. Onlarca imam bölgede katledilmiştir. Hepsi katledilirken halka ajan, hain hatta asker olduklarını söylediler. Her ne hikmetse bölgede PKK eliyle katledilen bir gayrimüslim çıkmadı. Ben demiyorum onlar öldürülsün. Ama niye özellikle camiler basılıyor?”

Söz konusu açıklamanın üzerine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyeleri komisyon toplantısını terk etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Salih Uzun ve Umut Akdoğan ise Enver Kılıçarslan’ın başkanlığını yaptığı İTTİHAD’ı dinlememeyi tercih ettiklerini söyleyerek konuşmanın başladığı an salondan ayrıldı.

Tansiyonun yükselmesinin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş söz aldı ve “Herkes kendi görüşünü savunmakta serbesttir ama geçmişi karıştırarak olmaz. Büyük mesafe alındı, herkesin kullandığı dile dikkat etmesi şarttır.” dedi.

Kurtulmuş, acılar üzerine konuşmanın çözüme fayda sağlamayacağını ifade etti.