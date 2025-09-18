CHP Olağanüstü Kurultayının iptalini isteyen üçüncü başvuru da reddedildi

3 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayının iptal edilmesi için yapılan üçüncü başvuru da İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

CHP'nin Ankara'daki delegelerinden Şahin Kurt, CHP'nin 21 Eylül'de yapılacağı duyurulan 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle, Çankaya İlçe Seçim Kuruluna 15 Eylül’de başvurdu.

Şahin Kurt, başvurusunda 38. Olağan Kurultay’ın "mutlak butlanla sakatlanmış olması nedeniyle mevcut Genel Başkan ve yönetiminin yok hükmünde bulunması ve bu sebeple herhangi bir karar alma yetkisinin bulunmadığını" savunarak 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayın iptalini talep etti.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, talebi reddetti. Kurul, CHP tarafından bahse konu kurultay delegelerinin noter onaylı taleplerinin başkanlığa teslim edildiğini, ayrıca noter onaylı olağanüstü kurultay taleplerinde İstanbul il delegelerinin bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.