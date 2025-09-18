SDG: Öncelikli hedefimiz siyasi çözüm ve bileşenlerin korunmasıdır

1 saat önce

Demokratik Suriye Güçleri (SDG) Askeri Meclisi, siyasi çözüm ve bölgedeki tüm bileşenlerin korunması konusundaki kararlılığını vurguladı ve uluslararası koalisyon ile birlikte terör örgütü DAİŞ'e karşı mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.

SDG Askeri Meclisi, bölgedeki askeri meclislerin komutanları, SDG askeri kurumları, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Genel Komutanlık üyelerinin katılımıyla olağan toplantısını gerçekleştirdi.

ANHA'da yer alan habere göre toplantıda, iç meseleler ve örgütlenme dosyalarının yanı sıra Suriye ordusuna entegrasyon konusu da ele alındı. SDG’nin Şam ile diyaloğa hazır olduğu ve ilgili komitelerle koordinasyon içinde olunacağı belirtildi. Ayrıca, SDG’nin ulusal bir güç olduğu, Kuzey ve Doğu Suriye’nin farklı bileşenlerinden savaşçıların bu güç içinde yer aldığı vurgulandı.

Terör örgütü DAİŞ'e karşı mücadelenin de değerlendirildiği toplantıda, Suriye'nin birçok bölgesinde DAİŞ çetelerinin saldırılarının arttığına dikkat çekildi. DAİŞ çeteleri ile mücadelenin devam edeceği ve koalisyon güçleriyle iş birliğinin güçlendirilerek çetelerin tamamen yok edilmesinin sağlanacağının belirtildiği toplantıda, DAİŞ çetelerinin tutulduğu merkezin korunmasının da güçlendirileceği belirtildi.

Toplantıda, askerlik görevine gitmeyen ve meşru müdafaa görevini yerine getirmeyenlere genel af çıkarılması ve durumlarının çözülmesi için fırsat verilmesi kararlaştırıldı.

Suriye genelinde ve özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde yaşanan siyasi ve askeri gelişmeleri değerlendiren SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde Suriye Hükümeti ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, kalıcı ateşkesin korunmasının ve bölgeyi yeniden savaşa sürüklemeye çalışan provokasyonlara karşı önlem almanın önemine dikkati çekti.

Toplantının sonunda, SDG Askeri Meclisi, siyasi çözüm konusunda ısrarcı olduklarını ve bunu "Suriye güvenliğinin sağlanması ve halkın korunması için kalıcı bir seçenek" olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Toplantıda ayrıca, Kuzey ve Doğu Suriye’de güvenliğin korunması, iç barışın sağlanması ve tüm bileşenlerin haklarının teminat altına alınmasının önemine vurgu yapıldı. Meclis, Suriye’de güvenlik ve genel barışın desteklenmesi için uluslararası ortaklarla iş birliği içinde DAİŞ'e karşı mücadelenin devam edeceğini de ifade etti.