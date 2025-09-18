Başbakan'ın önerisiyle Kuştepe'ye modern bir geçit inşa edilecek

59 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin talimatıyla Kuştepe Geçidi projesi hayata geçirilecek.

Kuştepe Kaymakamı Bıjar Mele Hıdır, 18 Eylül 2025 Perşembe günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Kuştepe Su Projesinin temel taşını atma töreninde Başbakan Barzani’nin konuşmasında Kuştepe Geçidi projesinden söz ettiğini ve bu doğrultuda 9 ay boyunca proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Irak genelindeki en güzel geçit projesinin hayta geçirildiğinin altı çizilen açıklamada, “Proje kapsamında, bölge halkının büyük endişe duyduğu, güvenli olmayan, güzelliği kalmayan Kuştepe Belediyesinin beş kilometrelik çevresi yeniden düzenlenecek.” denildi.

Yerel mühendislik ekibi tarafından dokuz ay boyunca üzerinde çalışılan projenin tamamlanmasının ardından, gelişmiş ve modern bir kapı inşa edileceği kaydedilen açıklamaya göre proje sadece sokağa değil, vatandaşa da yarı park şeklinde yapılacak, tüm güvenlik şartlarına sahip yeşil alandan yararlanma imkanı sağlayacak.

Açıklamada, gelecekte Kuştepe’de insanların ticaret alışverişinde bulunabileceği sanayi bölgesi inşa etme planının da olduğu ancak bu planın zaman alacağı vurgulandı.

Başbakan Mesrur Barzani’nin söz ettiği gibi çalışmaların paketler halinde hayata geçirildiği ifade edilen açıklamada, Mesrur Barzani’nin bölge halkına destek verdiği belirtildi.