Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri Kemal: Irak Hükümeti vakit öldürüyor

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi’nin Irak'a karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, ancak Irak’ın Kürdistan Bölgesi'ne karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtilirken, Irak Hükümetinin Kürdistan Bölgesi'nin çıkarlarını gözeten her türlü karara karşı çıktığı vurgulandı.

Kürdistan Bölgesi Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri Hawre Kemal, 18 Eylül 2025 Perşembe günü K24’e yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi petrol dışı gelirlerin görüşüldüğü Devlet Konseyi toplantısına Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı danışmanlarından hiçbirinin davet edilmediğini söyledi.

“Irak Hükümeti ve Federal Maliye Bakanlığı yasadışı hareket ediyor, anayasayı ihlal ediyor ve Federal Mahkeme kararlarına uymuyor.” diyen Hawre Kemal, Irak Hükümetinin, Federal Mahkemenin nihai kararından endişe duyduğu için konuyu karar verme yetkisi olmayan Devlet Konseyi'ne devrettiği değerlendirmesinde bulundu.

Irak Hükümetinin Devlet Konseyi’nin analizini beğenmediği takdirde karara uymayabileceğini dile getiren Kemal, “Irak konuyu Devlet Konseyi'ne taşıyarak dosyayı zaman aşımına uğratmaya çalışıyor.” diye konuştu.

Hawre Kemal, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, anayasaya, bütçe yasasına, mali yasaya ve Federal Mahkeme kararına uymuştur. Uyumsuz olan ise Bağdat ve federal hükümettir. Irak Hükümeti, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal ve yasal haklarını kullanmasına izin vermiyor ve federalizm kavramına kaşı olumsuz davranıyor.” ifadelerini kullandı.

Maaş konusunun Devlet Konseyi'ne taşınmasını talep etmediklerini altını çizen Kemal, “Federal hükümet, Kürdistan Bölgesi'nin çıkarlarını gözeten her türlü karara karşı. Maaş, vatandaşların en küçük ve en temel hakkıdır. Kürdistan vatandaşlarını Irak vatandaşı olarak görüyorlarsa, bu hakkı Kürdistan halkına da sağlamalılar.” açıklamasını yaptı.

Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, “Kürdistan Bölgesi bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş ve haklarını beklemektedir, ancak Bağdat yükümlülüklerini yerine getirmiyor.” dedi.