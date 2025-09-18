Uluslararası Koalisyon Haseke'ye daha fazla asker konuşlandırdı

41 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Uluslararası Koalisyonun Batı Kürdistan'ya (Rojava) daha fazla asker konuşlandırdığını duyurdu.

ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon, Haseke yakınlarındaki üslerine takviye güçleri konuşlandırdı.

SDG'den bir askeri kaynağın aktardığına göre Uluslararası Koalisyon Şeddad üssüne 15'ten fazla kamyon ve zırhlı araç da dahil olmak üzere çok sayıda asker gönderdi.

Kaynak, ayrıca Haseke'deki koalisyon güçlerinin, Deyrizor ve Haseke'yi birbirine bağlayan Hurafi yolunda operasyon düzenlediğini söyledi.

Operasyona havadan savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA) destek verdi.