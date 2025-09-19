Avrupa Konseyi: Demirtaş derhal tahliye edilmeli

3 saat önce

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 15-17 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan 1537'nci toplantısında, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile haklarında ağırlaştırılmış müebbet bulunan çok sayıda tutuklunun "umut hakkı" başvurusunu görüştü.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, halkın seçtiği Demirtaş ve diğer siyasetçilerin yeterli delil olmadan siyasi nedenlerle hapse atıldığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesinin başvuruları hala incelememiş olmasından derin kaygı duyduğunu ifade eden Bakanlar Komitesi, Türkiye’yi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uygun şekilde Demirtaş ve diğer başvurucuların derhal tahliye edilmesi için adım atmaya çağırdı.

Bakanlar Komitesi, ayrıca Türkiye'nin Abdullah Öcalan'a umut hakkı tanınması konusunda Haziran 2026'ya kadar Avrupa Konseyini bilgilendirmesi çağrısında bulundu.