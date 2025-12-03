Neçirvan Barzani: ABD her zaman Kürdistan halkının yanında durdu

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan ​​Barzani, ABD'nin Erbil'deki konsolosluk binasının açılış töreninde, "Bu diplomatik merkezin burada bulunması, Irak ile Kürdistan Bölgesi'nin ABD ile olan derin ortaklığını yansıtmaktadır." dedi.

Neçirvan Barzani, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü ABD'nin Erbil'deki yeni konsolosluk binasının açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Neçirvan Barzani, ABD'nin, en zor zamanlarda Kürdistan halkının yanında durduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2014 yılında Peşmerge güçleri, ABD güçleri, koalisyon güçleri ve Irak güçleriyle birlikte DAİŞ teröristlerine karşı savaştı ve terörizmi büyük bir yenilgiye uğrattı."

ABD'nin Erbil'deki konsolosluk binasının açılışı ile ilgili olarak Neçirvan Barzani, "Bu diplomatik merkezin burada bulunması, Irak ile Kürdistan Bölgesi'nin ABD ile olan derin ortaklığını yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece hükümetler arasında iş birliği istemiyoruz, aynı zamanda toplumlarımız ve şirketlerimiz ile Amerika Birleşik Devletleri arasında da ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Gençlerimizin Amerikan gençleriyle ilişkiler kurmasını istiyoruz."

Kürdistan Bölgesi'nin bölgede çatışma alanı değil, istikrar, barış ve ilerlemenin ortağı olmasını istediklerini belirten Neçirvan Barzani, "Bağdat ile tüm sorunlarımızı anayasaya uygun olarak çözmek için çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Neçirvan Barzani, konuşmasının sonunda, "Kürdistan Bölgesi'ne verdikleri sürekli destek ve yardımlar için Amerika Birleşik Devletleri halkına ve hükümetine teşekkür ediyoruz. Başkan Donald Trump'ın bölgede barış ve istikrarı sağlama çabalarını tam olarak destekliyoruz." sözlerini sarf etti.