Başbakan Barzani Şexan-Laleş Yolu’nun açılışını yapacak

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok ilindeki Şexan-Laleş Çevre Yolu’nun açılışını bugün gerçekleştirecek.

Başbakan Barzani, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü sat 11.00 sularında gerçekleştirilecek resmi törenle Duhok ilindeki Şexan-Laleş Çevre Yolu’nun açılışını yapacak.

Mesrur ​​Barzani, Şexan-Laleş yolu projesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bölgedeki dinlerin ve farklı toplulukların barış içinde bir arada yaşama kültürüne övgüde bulunmuştu.

Şexan bölgesinin ekonomi, tarım, turizm ve arkeoloji açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Mersur Barzani, "Şexan bölgesi, Kürdistan Bölgesi'ndeki bir arada yaşam kültürünün güzel bir örneğidir. Bizler bu kültür ve hoşgörü ruhuyla güzeliz ve bununla gurur duyuyoruz. Dolayısıyla bu bölgeye hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Tüm engellere rağmen Kürdistan Bölgesi halkına hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Mesrur Barzani, "Biz yaşadığımız sürece Kürdistan bir arada yaşama ülkesi olacak. Kapılarımız canlarını ve onurlarını korumak için Kürdistan'a sığınan herkese açık olacaktır." demişti.

Ezidi kardeşlerinin başlarına gelen tüm trajedilere ve soykırımlara rağmen dillerini, kültürlerini ve kimliklerini savunmaya devam ettiklerini dile getiren Başbakan, konuşmasını şöyle sürdürmüştü:

"Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Ezidi kardeşlerimizin haklarını koruma konusundaki kararlılığını yineliyor ve onlara daha fazla hizmet etmek ve acılarını hafifletmek için her türlü çabayı gösterecek.

Kürdistan, Şexan'daki ve diğer bölgelerdeki savaş veya başka sebeplerden dolayı yerlerinden edilen kardeşlerimizin evidir. Kardeşlerine kapılarını açan, ekmeklerini onlarla paylaşan Duhok, Şexan ve bu bölge halkına teşekkür ediyorum."