Erdoğan: Kudüs-ü Şerif’e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ten elini çekmeyeceğini belirtirken, “Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz.” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) öncülüğünde, İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in üçüncü gün etkinliğine katılarak, açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Kudüs’le ilgili açıklamalarına yönelik Erdoğan, “Geçen gün bir tanesi çıkmış, ecdadın emaneti olan Silvan Kitabesi'ni vermediğimiz için bize nefret kusuyor. Kim olduğunu anladınız değil mi? Anladınız. Siz anladıysanız mesele kalmıyor. İlk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'le ilgili hadsiz ifadeler kullanarak kendince bir şeyler deniyor. Biz, elbette onların ne yapmaya çalıştığının bilincindeyiz. Elinde 65 bin Gazzeli mazlumun kanı olan canilere şunu söylüyorum, Kudüs, Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir." açıklamasını yaptı.

Kudüs'ü savunmanın, barışı ve insanlığın ortak değerlerini savunmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kudüs'e yönelik her saldırı, karşısında bu mübarek beldeye, bu övünmüş şehre kara sevdalı serdengeçtileri bulacaktır. Çıkmış bir de utanmadan halen kitabenin peşine düşüyor. Değil size o kitabeyi, Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz.” diye konuştu.

Erdoğan, “Sultan Abdülhamit verdi mi, alabildiniz mi? Biz, Sultan Abdülhamit'lerin torunuyuz. Aynı yolda gidiyoruz. Bu can, bu tende olduğu müddetçe, Allah'ın izniyle ecdadın emanetlerine sahip çıkacak, Kudüs'ten elimizi hiç çekmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşgalciler istemese dahi Müslümanlarla birlikte tüm inançların hakkını savunmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, şu sözleri kaydetti:

"Hangi sinsi hesabı yaparsa yapsınlar 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemiz sürecek. Sokaklarından süt ve bal akan kutsal şehre tarihte olduğu gibi kalıcı huzur yarın gelecek. Rabbim, inanıyorum ki bize bunun gerçekleştiğini görmeyi nasip edecek."