Suriye bayrağı, Washington’da göndere çekildi

1 saat önce

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Suriye Büyükelçiliği binasında, Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı göndere çekildi.

Washington'da 18 Mart 2014'te kapatılan Suriye Büyükelçiliği binasında, ​​​​​​​Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, ülkenin yeni bayrağını göndere çekti.

Suriye Haber ajansı SANA’ya göre tarihi an olarak nitelendirilen törende, Şeybani bayrağın yeniden göndere çekilmesini "Suriye’nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olarak tanımladı.

Suriye’de liderliğini Ahmed Şaraa’nın yaptığı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü öncülüğünde, 8 Aralık 2024’te muhalif güçler Şam’ı ele geçirdi ve 54 yıllık Esad rejimi son buldu.

Şam'ın düşmesinin ardından eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ailesiyle birlikte Rusya'ya sığındı.

Ülkede yeni bir dönem başlarken Suriye bayrağı da değiştirildi.

Yeşil bayrak: Özgür Suriye'nin bayrağı

Suriye'deki halk hareketleri ve devrimle birlikte yeşil bayrak, özgürlük mücadelesinin ve rejim karşıtı hareketlerin sembolü olarak yeniden ortaya çıktı.

İlk olarak 1932’de Suriye’nin Fransız mandasından bağımsızlığını kazandığı dönemde kullanılan bu bayrak, üç yatay renk şeridi içeriyor: Yeşil, beyaz ve siyah. Beyaz zemin üzerindeki 3 kırmızı yıldız ise Suriye’nin Halep, Şam ve Deyrizor bölgelerini temsil ediyor.

2011 yılında başlayan iç savaş sırasında, bu bayrak muhalif güçler ve Özgür Suriye Ordusu tarafından benimsendi. Halk gösterilerinde ve muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerde sıkça kullanıldı.

2024'te muhalefetin önemli bir askeri ilerleme kaydetmesiyle birlikte, yeşil bayrak özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin en güçlü sembollerinden biri haline geldi.