Başbakan Barzani, Serhildan Parkı'nı açacak

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok’ta inşa edilen Serhildan Parkı’nın açılışını gerçekleştirecek.

Başbakan Mesrur Barzani, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 16.00 sularında Duhok’un güzelliğine güzellik katmak ve doğasının canlı tutulması gibi amaçlarla inşa edilen Serhildan Parkı’nın açılışını yapacak.

Duhok şehrinin en önemli hizmet projelerinden biri olan Serhildan Parkı, dört milyar dinardan fazla maliyetle inşa edildi.

Serhildan Parkı, 122 bin metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Parkın büyük bir kısmı, yani %75'i yeşil alana ayrılmıştır. Parka binlerce çiçek ve ağaç dikilerek şehre güzel ve çekici bir görünüm kazandırılması amaçlanmıştır.