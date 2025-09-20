Politika

Başbakan Barzani, Şexan-Laleş Yolu’nu açtı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok ilinde düzenlenen resmi törenle Şexan-Laleş Çevre Yolu’nun açılışını gerçekleştirdi. 

Başbakan Mesrur Barzani, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü Duhok ilinde düzenlenen resmi törenle Şexan-Laleş Çevre Yolu’nun açılışını yaptı. 

Duhok ilindeki 9 kilometre uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki Şexan-Laleş yol projesi standart şekilde tamamlandı.

Proje 26 milyar dinardan fazla maliyetle tamamlandı ve yapım aşamasında iyi yolların tüm ileri prensiplerine uyuldu. Yol, yerel işçilikle modern bir tarzda inşa edildi.

 
 

