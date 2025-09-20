Erdoğan, Trump'la görüşeceğini sosyal medyadan duyurdu

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşeceği tarihi açıklayarak, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun gündemlerinde yer alacağını bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alınacağını kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız.

Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum."