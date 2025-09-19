Yaşar Güler: PKK'nin tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin

2 saat önce

Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler, "PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir." dedi.



Güler, Milli Savunma Bakanlığında (MSB) düzenlenen "19 Eylül Gaziler Günü Töreni"ne katıldı.

Burada konuşma yapan Güler, "Terörsüz Türkiye" hedefine kararlı bir şekilde yürüdüklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Süreç, kardeşliğimizi pekiştirme, milletimizi güvenli ve müreffeh yarınlara ulaştırma kararlılığının da en açık göstergesidir. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, farklı adlar altında faaliyet yürütmesine asla izin vermeyeceğiz."

"Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım atılmamıştır, bundan sonra da atılmayacaktır." vurgusu yapan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, asırlara uzanan derin ve köklü devlet aklı ve milli tarih şuurundan ilham alarak en kapsamlı planlamayla süreci yönetmektedir. Artık evlatlarımızı yitirmediğimiz, kanın ve gözyaşının sona erdiği, çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Bu tarihi yolculukta aziz şehitlerimizin büyük mirasını yaşatmak, siz gazilerimize minnettarlığımızı ifade etmek ve çok kıymetli ailelerini her zaman baş tacı etmek en temel görevimizdir."