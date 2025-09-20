Başbakan: Petrol şirketleri ile federal hükümet arasında anlaşmaya varılmış

26 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Şangal Anlaşması’nın hayata geçirilmesi için Irak Hükümetinin gerekli adımları atması gerektiğini belirtirken, Kürdistan Bölgesi’nde üretim yapan petrol şirketleri ile federal hükümet arasında anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Başbakan Mesrur Barzani, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü Duhok ilinde düzenlenen resmi törenle Şexan-Laleş Çevre Yolu’nun açılışını yaptı.

Törende açıklamalarda bulunan Başbakan Barzani, bir yıl önce temelini attıkları törenle Şexan-Laleş Çevre Yolu’nun bugün açılışını yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ezidilerin Kürdistan Bölgesi’nin yerli topluluğu olduğunu kaydeden Başbakan, “Ezidi kardeşlerimiz Kürdistan'ın yerli bir parçasıdır. Başkan Barzani'nin de dediği gibi ‘Ezidiler yerli Kürtlerdir’. Bu nedenle birbirimizden hiçbir şekilde ayrılmayacağız.” dedi.

Özel sektörün Kürdistan Bölgesi Hükümetine olan güvenine değinen Başbakan, “Federal hükümetin Kürdistan Bölgesi'ne daha fazla destek sağlamasını umuyorduk, ancak tüm krizlere rağmen projeleri hayata geçirmeye ve halkımıza hizmet etmeye devam ettik. Bunun bir nedeni de özel sektörün hükümete olan güvenidir.” diye konuştu.

Ezidilerin Şengal’den uzaklaştırılmasını isteyenler olduğunu belirten Başbakan, “Ezidi kardeşlerimizi Şengal'den çıkarmak için çok çaba sarf ediliyor. Federal hükümetle Şengal Anlaşması’nı uygulamaya koymak için çok uğraştık, ancak şehirde bazı yasadışı güçlerin bulunması nedeniyle henüz hayata geçirilemedi.” ifadesini kullandı.

Başbakan Barzani, Irak Hükümetine, Ezidilerin Şengal dahil kendi bölgelerine gururla geri dönmelerinin kolaylaştırılması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Irak Hükümetiyle maaş konusunda yapılan görüşmelerin devam ettiğini bildiren Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak hiçbir zaman engel yaratmadıklarının ve üzerlerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdiklerinin altını çizdi.

“Edindiğim bilgiye göre Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol üretim şirketleri ile federal hükümet arasında yapılan son görüşmelerde bir anlaşmaya varılmış, bu, engellerin ortadan kaldırılması için çok iyi bir fırsat olacaktır.” diyen Başbakan, “Bu anlaşmanın önümüzdeki günlerde hayata geçmesini ve federal hükümetin Kürdistan Bölgesi'nin mali haklarını ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesini ve maaş konusunun artık gazete manşetlerine taşınmamasını umuyoruz.” sözlerini sarf etti.