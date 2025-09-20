ABD, "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirecek

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameye imza attı.

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde, "harika" işçilere ihtiyaçları olduğunu ve bu programın bunun gerçekleşmesini büyük ölçüde garanti ettiğini söyledi.

Bu programdan en fazla yararlanan teknoloji şirketlerinin de bundan "mutlu" olacağını kaydeden Trump, "Ülkemizde çok üretken olacak insanları tutabileceğiz ve birçok durumda bu şirketler bunun için çok para ödeyecek." dedi.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, "H-1B" vize programının ABD'ye yüksek vasıflı işçilerin getirilmesi için tasarlandığı ancak programın son yıllarda kötüye kullanıldığı aktarıldı.

Bunun ABD ekonomisini ve ulusal güvenliğini olumsuz etkilediği vurgulanan kararnamede, yalnızca gerçekten yüksek vasıflı işçilerin getirilmesini sağlamak amacıyla "H-1B" vize başvurularında 100 bin dolarlık ücret alınacağı ifade edildi.

Öte yandan Trump, yabancıların 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de oturma izni alabileceği "Altın Kart" programına ilişkin de bir kararnameye imza attı.

Trump, bu programdan elde edilen gelirlerin vergi indirimleri ve borç ödemelerinde kullanılacağını ifade etti.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnameye göre "Altın Kart" almak isteyen kişilerin ABD Hazinesi'ne 1 milyon dolar, bir şirket sponsorluğunda ise 2 milyon dolar ödeme yapması gerekecek.

Böylece, söz konusu ödemeyle başvurunun hızlandırılmış şekilde işleme alınması sağlanırken, bireyler ABD'de ikamet etme hakkı edinebilecek.

H1B Nitelikli Pozisyon Çalışanı vizesi, Amerika'da nitelikli pozisyonlarda çalışmak isteyen profesyonel kimselere verilir. H-1B vizesi almak için başvuranların yüksek eğitim diplomasına sahip olmasını gerektirir. Yüksek eğitim diploması lisans, lisan üstü ve doktora gibi dereceleri içerir.