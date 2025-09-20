Başbakan: Vatandaşımıza hizmet görevimiz

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok’ta, inşası devam eden Aluka adının verildiği yeni bir parkında daha açılacağını bildirirken, “Vatandaşımıza hizmet etmek bizim görevimizdir.” dedi.

Başbakan Barzani, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü (bugün) saat 16.00 sularında Duhok’un en önemli hizmet projelerinden biri olan Serhildan Parkı’nın açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Başbakan, “Gücümüz, Allah'a olan inancımızdan ve kahraman Peşmergeler ile direnişçi Kürdistan halkının desteğindedir.” sözünü sarf etti.

Birkaç yıl önce Beroşke Mahallesi’ni ziyaret ettiğinde Duhok'un bu bölgesine yeterli hizmet verilmediğini gözlemlediğini ifade eden Başbakan, “Bu mahallenin insanları maddi açıdan yeterince zengin olmayabilir ancak, milli inançları ve kişisel gelişim bakımından oldukça zenginler. Burada çok sayıda mücadeleci, şehit ve Peşmerge ailesi var. En çok hizmeti onlar hak ediyor, dolayısıyla bu parkı açmamızı istediklerinde biz de onlara hizmet vermek konusunda çok istekliydik.” diye konuştu.

Uygulayıcı firmanın bir yıl gibi kısa bir sürede Serhildan Parkı’nı en iyi şekilde tamamlamasının takdire şayan olduğunu söyleyen Başbakan, bugün parkın açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Serhildan Parkı’nın Duhok ilinde hayata geçirilen projelerden sadece biri olduğunun altını çizen Başbakan, Aluka adı verilen bir parkın daha yapımının devam ettiğini, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulacağını duyurdu.

“Vatandaşımıza hizmet etmek bizim görevimizdir.” diyen Başbakan Barzani, iki günlük Duhok ziyaretinde, Swaratwka, Zawete, Serseng, Amedi, Şexan, Şariya ve Duhok Barıjı’nı ziyaret ettiğini dile getirdi.

Başbakan, “Ülkemiz çok güzel bir ülke, güzel turistik yerleri var. Ancak odaklanmamız gereken bir nokta daha var: oda çevre koruma. Ne yazık ki, kültürümüze uymayan bir şekilde sokaklara atılan çok fazla çöp gördüm.” dedi.

Kürdistan halkının çevresine ve ülkesine sahip çıkmasını temenni eden Başbakan, Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret eden turistlere iklimi ve çevreyi korumaları konusunda talimat verilmesi çağrısı yaptı.

Kürdistan Bölgesi’nin korumanın her vatandaşın görevi olduğunu vurgulayan Başbakan, “Yerel ve idari yetkilileri, Kürdistan'ın çevresini kirleten herkese karşı harekete geçmeye ve onları cezalandırmaya çağırıyorum. Çünkü uğruna şehit kanlarının döküldüğü bu kutsal vatanın, bu şekilde kirletilmesi gerçekten kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.