Başbakan Barzani’den Kürdistan İslam Alimler Birliği’ne övgü

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan İslam Alimler Birliği'nin Kürdistan Bölgesi'nde ılımlılık ve bir arada yaşama kültürünün güçlendirilmesinde önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Başbakan Barzani, 21 Eylül 2025 Pazar günü (bugün) Kürdistan İslam Alimler Birliği kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla, kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında Başbakan, birliğin yönetim kadrosunu, üyeleri ve tüm din adamlarını tebrik etti.

Başbakan’a göre Kürdistan'da din alimlerinin "aşırı düşüncelerle mücadelede, ılımlılığın ve farklı toplumlar arasında barışçıl bir arada yaşama kültürünün güçlendirilmesinde" önemli bir rolü bulunmaktadır.