Erdoğan: Ne yapıyorsak coğrafyamızda kan ve gözyaşının dinmesi için

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adil bir barışın kaybedeninin olmayacağı görüşünde olduğunu belirtirken, Özgür Özel’in Trump’ın oğlu ile Gazze pazarlığı iddiasına, "O da yanımızda mıydı? Sağıra hakaret etmek istemem ama sağır duymazsa uydurur. Bu adam da durmadan uyduruyor. " yanıtını verdi.

Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM reformu çabalarına destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Özellikle insani krizlerin çözümünün, Güvenlik Konseyinin veto yetkisini haiz ülkelerinin insafına bırakılmasının hiçbir izahı yoktur. Bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce BM kürsüsünden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek ilan etmiştik. Aradan geçen sürede tespitimizin haklılığı defalarca teyit edildi. Hatta genel sekreter düzeyinde BM'nin acil reform ihtiyacı açıkça dile getirilmeye başlandı.” diye konuştu.

BM Genel Kurulu oturumu çerçevesinde bulunacağı New York’ta Erdoğan, görüşmelerin ilk gününde BM Genel Kuruluna hitap edeceğini ve konuşmasında Gazze'deki insani felaketi özellikle gündeme getireceğini söyledi.

“Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacak olmasıdır. Biz, bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz.” diyen Erdoğan, Suriye'nin yeni yönetiminin de BM Genel Kurulu oturumuna katılmasının son derece sevindirici olarak değerlendirdi.

Erdoğan, söz konusu oturumun, “çok büyük acılar çeken, hürriyetleri uğruna gerçekten çok ağır bedeller ödeyen” Suriyelilerin kalıcı huzura kavuşmalarına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

New York'ta bulunduğu süre zarfında Türk-Amerikan iş çevreleriyle bir araya geleceğini de sözlerine ekleyen Erdoğan, ziyaret sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeyi planladığını, Gazze konulu bölgesel toplantıda kardeş ülkelerle atılacak adımları değerlendireceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile yapmayı planladıkları görüşmeye yönelik Erdoğan, şu sözleri sarf etti:

“25 Eylül Perşembe günü Washington'a geçerek değerli dostum Trump ile görüşeceğiz. Bölgesel meseleler elbette gündemimizin ilk sırasında yer alacak. İki dost ve müttefik olarak yakın istişare ve koordinasyonumuzun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Sayın Trump'ın küresel barış vizyonuna ve bu uğurda ortaya koyduğu çabalara desteğimizi daha önce ifade etmiştik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Bölgemizde barışın korunması, istikrarın güçlendirilmesi, çatışma ve gerilimlerin durdurulmasında biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor. İlk günden beri hep bu anlayışla çalışıp mekik diplomasisiyle sorunlara diyalogla çözüm yolları geliştirmeye gayret ettik. Aynı tavrımızı muhafaza ediyoruz. Coğrafyamızda kan ve gözyaşının artık tamamen dinmesini, bunun yerine sulhu sükunun her metrekarede hakim olmasını arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece ve sadece bunun için yapıyoruz. İnşallah, bu şekilde de yola devam edeceğiz. Ziyaretimizin ve yapacağımız görüşmelerin ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Her zaman Filistin'in yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, “Dünya maalesef Filistin'in yanında yer almadı. Birleşmiş Milletler'de 140 gibi Filistin'i tanıyan ülke var bu tabi sevindirici. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da birkaç Filistin'i tanıyan ülke de göreceğiz.” dedi.

Suriye'nin bağımsızlığına kavuşmuş olmasının Türkiye’yi de huzurlu kıldığını söyleyen Erdoğan, yakın bir zamanda Suriye yönetiminden yetkilileri Ankara’da ağırlayacaklarını duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile BM Genel Kurulu vesilesiyle ABD’de görüşeceklerini sözlerine ekleyen Erdoğan, “Suriye'yi yalnız bırakmayacağız. Suriye'nin her geçen gün daha da güçlenmesi için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız.” diye konuştu.

Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğluyla bir Gazze pazarlığı yapıldığına" yönelik iddiasına, şu yanıtı verdi:

"O da yanımızda mıydı? Siz inanmıyorsunuz bu tür şeylere değil mi? Arkadaşlar, sağıra hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur. O adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna Partimizin Sözcüsü gereken cevabı en güzel şekliyle verdi. Ve bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler, uçak alımlarını filan Özgür Özel'e sorarak bugüne kadar yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden de anlamaz. Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş, Türkiye-Amerika arasında yapacak olursak, bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok. Trump'ın bizzat kendisiyle yaparız."