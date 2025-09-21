Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu: Lahur Şeyh Cengi tek kişilik hücrede tutuluyor

21 dakika önce

Bağımsız İnsan Hakları Komisyonundan üst düzey bir heyet, Kani Gomi Cezaevini ziyaret ederek, tutukluların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve Lahur Şeyh Cengi’nin tek kişilik hücrede tutulduğunu bildirdi.

Komisyondan 21 Eylül 2025 Pazar günü yapılan açıklamada, üst düzey bir heyetin, Süleymaniye'deki Kani Goma Cezaevini ziyaret ettiği, Lahur Şeyh Cangi ve Polad Şeyh Cangi ile ayrı ayrı görüştükleri kaydedildi.

Lahur Şeyh Cangi ile Polad Şeyh Cangi’nin tek kişilik odalarda tutulduğu belirtilen açıklamada, talepte bulunan tüm tutuklulara avukat tahsis edildiğini ve tümünün aileleriyle görüşmesine izin verildiği aktarıldı.

Lalezar olaylarında tutuklananların daha önce terörle mücadele görevlileri olduğu ve Kani Gomi Cezaevine nakledildikleri ifade edildi.

Açıklamaya göre tutuklular, şu ana kadar bir sonuca bağlanmayan davalarının belirli bir süre içerisinde mahkemeler aracılığıyla çözülmesini talep ediyor.

- Lalezar olayları

Süleymaniye Mahkemesi 21 Ağustos Perşembe günü Halk Cephesi Başkanı Lahur Şeyh Cengi için yakalama kararı çıkarmıştı.

Bunun üzerine Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı güçler, Lahur Şeyh Cengi’nin bulunduğu konumun çevresini kuşattı.

Lalezar Oteli'nde olan Lahur ve kardeşi Polad, teslim olmayı reddetti. Gece saat 03.00’te Lalezar Oteli'nde KYB güçleri ile Lahur Şeyh Cengi’ye ait güçler arasında başlayan çatışmalar 4 saat devam etti.

Sabah saatlerinde Lahur Şeyh Cengi ve kardeşi Polad Şeyh Cengi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.