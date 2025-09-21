Suriye'de yönetim SDG'yi Halep'in doğusundaki köylere saldırmakla suçladı

2 saat önce

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep'in doğu kırsalında yer alan köylere saldırdığı iddialarını reddederek, saldırıların Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA’nın Savunma Bakanlığının Medya ve İletişim Yönetimine dayandırdığı haberine göre dün yerel saatle 18.20’de SDG, Halep'in doğu kırsalındaki Tel Maaz, Alsa ve Kiyariye köylerini havanlarla hedef aldı.

Haberde, SDG'nin kontrolü dışındaki köyleri bombaladığı ve örgütün kendi kontrolündeki Um Tine köyüne de roket attığının Suriye ordusu tarafından tespit edildiği belirtildi.

Muhalefete ait yayın organlarının, Suriye ordusunun Um Tine köyünü vurduğuna dair iddiaların kesin bir dille yalanlandığı haberde, "Köyü hedef alan taraf SDG’nin kendisidir." denildi.

Haberde, "Um Tine köyünde işlenen katliamın tüm sorumluluğu, saldırıyı gerçekleştiren SDG’ye aittir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden 21 Eylül Pazar günü (bugün) yapılan açıklamada, “Suriye'nin kuzeyindeki Deyr Hafir kentine bağlı Um Tine köyünde Suriye ordusunun düzenlediği bombalı saldırıda 5 kadın ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği” belirtildi.