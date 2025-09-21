Başbakan'dan öğrencilere: Kimsenin çevreyi kirletmesine izin vermeyin

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, ilk ders zilini çalmasının ardından öğrencilere çevre temizliğine önem verilmesi konusunda öğüt verdi.

Mesrur Barzani, 21 Eylül 2025 Pazar günü (bugün) Zaho’daki Dimdim Okulunda 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.

Ders zilini çaldığı okulda sınıfları gezen Başbakan Barzani, öğrencilere, çevre temizliğine önem verilmesi konusunda öğüt verdi.

Duhok’ta dün (20 Eylül) katıldığı etkinliklerde çevre temizliğine dikkat çektiğini hatırlatan Başbakan, “Çevrenin korunması çok önemlidir ve hepimizin buna uyması gerekir.” dedi.

Öğrencilere temizliğe dikkat etmeleri ve kimsenin çevreyi kirletmesine izin vermemeleri gerektiğini söyleyen Başbakan, “Kimsenin çevreyi kirletip, çöpleri doğaya atmasına izin vermemenizi umuyorum. Halkımızın bunu alışkanlık haline getirmesini temenni ediyorum.” diye konuştu.

Öğütlerinin ardından Başbakan, öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.