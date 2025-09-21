ABD, Gazze'de ateşkes tasarısını tam 6 kez veto etti

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını öngören son tasarı 14 ülkenin desteğine rağmen ABD’nin vetosuyla reddedildi.

Washington yönetimi, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında ateşkes çağrılarını toplamda altı kez veto etmiş oldu.

BM Güvenlik Konseyi, 7 Ekim 2023'ten bu yana belli aralıklarla Gazze'de ateşkes için oylama yaptı ancak, söz konusu güvenlik konseyinden ateşkes kararı çıkmadı.

Oylamalarda ya "Hamas yeterince kınanmadı" gerekçesi öne sürüldü ya da "İsrail'in kendini savunma hakkı var, bu ateşkes İsrail'in varlığını tehlikeye atıyor" dendi.

CNN Türk’ün haberine göre Son olarak, yine bir ateşkes tasarısı BM Güvenlik Konseyine sunuldu. Hatta söz konusu tasarı, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin derhal, onurlu ve koşulsuz şekilde serbest bırakılmasını da talep ediyordu.

Oturumda, 15 üyeli konseyde söz konusu ateşkes tasarısı ABD’nin oyuyla veto edildi.

Yani Washington yönetimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında silahların susmasını, Gazzelilerin hayatta kalmasını, açlığın sona ermesini tam 6 kez veto etmiş oldu.