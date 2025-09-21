Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin devletini tanıdı

3 saat önce

Kanada, Avustralya ve İngiltere’nin Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıklamasıyla, Filistin'i devlet olarak tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke sayısı 150'ye çıktı.

Tarihi BM Genel Kurulu öncesi Kanada, Avustralya ve İngiltere de Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu.

İlk açıklama Kanada Başbakan Mark Carney’den geldi.

Kanada'nın Filistin Devleti'ni bugünden itibaren tanıdığını söyleyen Carney, "Kanada, Filistin Devleti'ni tanıyor ve hem Filistin Devleti hem de İsrail Devleti için barışçıl bir gelecek vaadini inşa etmek için ortaklık teklif ediyor." dedi.

AVUSTRALYA: İSRAİL ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Avustralya da Kanada'nın hemen ardından Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, mevcut İsrail hükümetinin Filistin devletini önlemek için metodik bir şekilde çalıştığına dikkat çekti.

Albanese, "Hamas'ın Filistin'de hiçbir rolü olmamalı" diyen başbakan, "Avustralya'nın bugün Kanada ve İngiltere ile birlikte Filistin'i tanıması, iki devletli çözüm için uluslararası çabaların bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

İNGİLTERE: UMUDUN SÖNMESİNE İZİN VEREMEZSİNİZ

Bir diğer tanıma açıklaması da İngiltere'den geldi. Açıklamayı Başbakan Keir Starmer yaptı.

Aynı zamanda Hamas'a yaptırım mesajı da veren Starmer, "Hamas'ın geleceği hükümette ve güvenlikte rolü olamaz. Önümüzdeki haftalarda diğer Hamas üyelerine yönelik yaptırımlar uygulanması için talimat verdim." açıklamasını yaptı.

Başbakan Starmer, "İki devletli çözüm umudu azalıyor ancak bu umudun sönmesine izin veremezsiniz." dedi.

Filistin devletini, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana BM daimi temsilcileri Çin ve Rusya dahil, BM üyesi 193 ülkeden 147'si tanıyordu. İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın da tanımasıyla bu sayı 150'ye çıktı. Türkiye de Filistin'i 1988 yılında ilk tanıyan ülkelerden. Norveç, İspanya, Slovenya ve İrlanda ise son bir yıl içinde tanıma açıklaması yapan ülkeler arasında.