Özel yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi

4 saat önce

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda tek aday olarak girdiği seçimde 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı, bugün (21 Eylül 2025 Pazar günü) Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Kurultayda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı. Buna göre CHP tarihinin 60'ıncı kurultayında kayıtlı 1127 delegeden 917'si oy kullandı. Seçimlerde 835 oy geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı.

Özgür Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Özel'in yeniden genel başkan seçildiğine ilişkin oylama sonuçları Divan Başkanı Murat Emir tarafından açıklandı.

Kurultayda açıklama yapan Özgür Özel, iktidara tepki göstererek, "Bizim 47 yıl boyunca demokrasiye duyduğumuz saygıyı, Cumhurbaşkanlığı seçimi takvimine 47 ay varken gösterebilmek yerine 47 gün bile sabredemediler." dedi.

"Karşımızda yaşlanan, yorulan, kibirden gözü dönen, 23 yıl boyunca bu ülkeye iyi gelmeyen iktidar var." diyen Özel, "Seçilmiş otokratlıktan, seçimsiz diktatörlüğe heves ettiler. Kurulan düzen; milletin düzeni değil, AK Parti’nin kara düzenidir. Bu düzen, bir kişi ve onun besledikleri rahat etsin diye kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Özel, "Oyları düşüyor, millete sığınmak yerine Trump’a sığınıyor. Millet merkezli değil, Trump merkezli siyaset yapıyor.” diye konuştu.

Eşit yurttaşlık vurgusu yapan Özel, "Eğer kudretli bir AK Partili siyasetçi ile davalık olsanız, mahkeme kapısında adaleti bulabileceğinize inanıyor musunuz? Yıllarca okudunuz, çalıştınız. Kudretli bir AK Partilinin torpilli yakını ile mülakata girseniz, kazanacağınıza inanıyor musunuz? İşte artık Türkiye’de tehdit altında olan eşit yurttaşlıktır." dedi.