Kürdistan petrolü ihracatı önümüzdeki 48 saat içinde başlayacak

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi yetkilileri, Irak ile Kürdistan Bölgesi’nin askıya alınan petrol ihracatının Türkiye üzerinden yeniden ihraç edilmesi konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Irak Petrol Bakanlığından iki yetkilinin Reuters’e verdiği bilgilere göre Erbil ve Bağdat, Türkiye üzerinden ham petrol ihracatının yeniden başlaması için petrol şirketleriyle anlaşmaya vardı.

Bu gelişme, Mart 2023’ten bu yana askıya alınan Kürdistan'dan günlük yaklaşık 230 bin varil ihracatın yeniden başlamasına olanak sağlayacak.

Kaynaklar, “Bugün boru hattının operasyonlarına hazırlık için teknik çalışmalara başlayacağız ve petrol ihracatının 48 saat içinde yeniden başlaması bekleniyor.” dedi.

Anlaşmanın ön planında, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin SOMO'ya günde en az 230 bin varil petrol teslim etmesi, buna karşılık iç tüketim için günde 50 bin varil ek petrol depolaması yer alıyor.

Anlaşmaya göre üretim yapan petrol şirketlerine varil başı 16 dolar yerine, petrol verilecek. Bu karar Irak Bakanlar Kurulunun 16 Eylül Salı günü gerçekleştirilen toplantısında alındı.