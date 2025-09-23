Josh Harris: Kürdistan Bölgesi bölgedeki stratejik ortağımızdır

2 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris ile ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başbakan Barzani, 23 Eylül 2025 Sal günü, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Harris ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre görüşmede, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ile Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD Büyükelçiliğindeki yeni görevinden dolayı Josh Harris’i tebrik edip başarılar dileyen Başbakan Barzani, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Josh Harris ise Kürdistan Bölgesi'nin ABD'nin bölgedeki stratejik ortağı olarak önemli bir konuma sahip olduğuna işaret ederek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri çeşitli alanlarda güçlendirme arzusunu ve desteğini yineledi.

Taraflar, petrol ihracatının en kısa sürede yeniden başlatılması ve federal hükümetin Kürdistan Bölgesi'nin maaş ve mali haklarını göndermesi konusunda mutabık kaldı.