Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saat 01.27’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre saat 01:27'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

 
