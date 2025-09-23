Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

2 saat önce

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saat 01.27’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre saat 01:27'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.