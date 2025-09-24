Zikar'da kuraklık nedeniyle terk edilen evler mafyaların sığınağı oldu

3 saat önce

Irak'ın Zikar ilinde su kıtlığı artık bir çevre sorunu olmaktan çıktı. Köylülerin susuzluk nedeniyle boşalttığı evler, uzaklıkları nedeniyle mafya grupları ve uyuşturucu kaçakçılarının sığınağı haline geldiğinden, bir güvenlik tehdidine dönüştü.

Zikar ili, özellikle kırsal kesimde olmak üzere birçok aileyi evlerini terk etmeye zorlayan ve köy evlerini yasadışı uyuşturucu kaçakçılarının yuvası haline getiren ciddi bir su kıtlığıyla karşı karşıya.

Halk, boş evlerin aşırılıkçı gruplar ve kaçakçılar tarafından silah ve uyuşturucu saklamak için kullanıldığını, durumun acil güvenlik müdahalesi gerektirdiğini belirterek, sefaletlerine son vermek için radikal bir çözüm talep ediyor.

Kuraklık nedeniyle halk, Kerbela'ya, Basra'ya ve Bağdat'a göç etti. Kalanlar, iki yıldır Zikar İl Meclisine su çözümü için onlarca kez gittiklerini ancak hiçbir yanıt alamadıklarını söylüyor.

Yetkililer, denetim eksikliği ve erişilemezliğinin, boşaltılan köyleri yasadışı faaliyetler için güvenli liman haline getirdiğini ifade ederken, bu durumun, güvenlik güçleri için sorunlar yarattığını ve çevredeki bölgeleri istikrarsızlaştırdığı savunuyor.

Zikar’da yaşanan su kıtlığının, çevresel bir sorundan, acil müdahale gerektiren bir güvenlik sorununa dönüştüğüne dikkat çeken yetkililer, özellikle evler olmak üzere boş alanların, kamuoyundan uzak olmaları nedeniyle mafya grupları tarafından uyuşturucu depolama gibi yasa dışı faaliyetler için kullanılabildiği ve bu durumun yoğun güvenlik önlemleri gerektirdiğini belirtiyor.

Yetkililere göre bu krizin çözümü, bakanlıklar ile Zikar yerel yönetimi arasında koordinasyon sağlanmasını, ayrıca su sıkıntısının il için bir güvenlik tehdidi haline gelmesini önleyecek kuruluşların katılımını gerektiriyor.