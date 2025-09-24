YSK'dan "CHP İstanbul İl Kongresi yapılabilir" kararı

58 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi’nin yasal olduğuna ve devam etmesine karar verdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün (24 Eylül) gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

YSK, mahkemenin bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, başlamış olan CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verildiğini bildirdi.

Yener, açıklamasında şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin müzekkerenin bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na tebliği üzerine, Sarıyer İlçe Seçim Kurulunca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur.

Kurulumuz saat 13.30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda, daha önce 2025'e 302, 315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi, başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması Anayasa'nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz, yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir.”