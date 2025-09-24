Hükümet Sözcüsü: Petrol ihracatının önümüzdeki 48 saat içinde yeniden başlamasını bekliyoruz

14 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, petrol üretim kapasitesinin günlük 234 bin varile ulaştığını ve önümüzdeki 48 saat içinde ihraç edilmesinin beklendiğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü (bugün), düzenlediği basın kongresinde gazetecilerin soruları yanıtladı.

Kürdistan Bölgesi'nin günlük ortalama petrol üretim kapasitesinin 234 bin varile ulaştığını söyleyen Sözcü Hewramani, “Günlük petrol üretiminin bir kısmı Kürdistan Bölgesi'nin iç ihtiyaçları için kullanılırken, geri kalanı ise Irak Petrol Bakanlığı, Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve petrol üretim şirketleri arasında varılan üçlü anlaşma çerçevesinde, ihraç edilmek üzere SOMO'ya devredilecek.” dedi.

Varılan üçlü anlaşmayı “çok iyi bir adım” olarak nitelendiren Peşewa Hewrami, birkaç şirketin anlaşma konusunda farklı görüşe sahip olduğunu ancak bunun Kürdistan petrolünün ihracatına engel teşkil etmeyeceğini kaydetti.

Peşewe Hewramani, “Konuştuğumuz ve anlaştığımız gibi, bu konunun önümüzdeki 48 saat içinde çözülmesini bekliyoruz.” dedi.

Üçlü anlaşmanın Irak'ın bir sonraki bütçesi onaylanana kadar geçerli olacağını vurgulayan Sözcü Hewramani, şu sözleri sarf etti:

"Petrol ihracatı meselesi maaş ödemeleriyle bağdaştırılıyordu. Sürekli olarak Kürdistan Bölgesi Hükümetinin hazır olmadığı, engeller çıkardığı, sorunlar yarattığı söyleniyordu; Kürdistan Bölgesi Hükümetinin başından beri bu sorunları çözme niyetinde olduğu ve anayasa ve yasalara uygun olarak federal hükümetle sorunları çözmek istediği çok açık."