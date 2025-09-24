Japonya, İsrail iki devletli çözümü engellerse Filistin'i tanıyabilir

3 saat önce

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, İsrail'in iki devletli çözümü engelleyecek adımlarını sürdürmesi halinde ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıyabileceğini belirtirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) acil reform yapılması gerektiğini savundu.

İşiba, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "kesinlikle kabul edilemez" olduğu ve derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan İşiba, "Bu saldırılar iki devletli çözümün temellerini tehdit ediyor ve derhal durdurulmalı." dedi.

Hamas'a elindeki esirleri serbest bırakma çağrısı yapan İşiba, İsrail'in iki devletli çözümü engelleyecek adımlarını sürdürmesi halinde ise ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıyabileceğini dile getirdi.

BMGK yapısının da küresel sorunları çözmekte yetersiz kaldığını söyleyen İşiba, İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan BM yapısının işlevsiz hale geldiğini savunarak, "Barış ve güvenlik kendiliğinden sağlanmaz, aktif şekilde korunmalıdır." ifadesini kullandı.

İşiba, BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla yükümlü olduğunu ancak 5 daimi üyenin sahip olduğu veto hakkının kritik durumlarda karar almayı engellediğine dikkati çekerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bunun en açık örneğidir. Barışı sağlamakla sorumlu bir daimi üye, komşusunu işgal etmiştir. Bu, uluslararası düzenin temellerini sarsmaktadır." diye konuştu.

BMGK'de acil reform yapılması gerektiğini kaydeden İşiba, Konsey'in hem daimi hem geçici üyeliklerinin genişletilmesi gerektiği dile getirdi.