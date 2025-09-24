Josh Harris: ABD, Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini genişletmeye kararlı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris, ABD'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini ele aldı.

Neçirvan Barzani, bugün (24 Eylül Çarşamba günü) ABD'nin Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ABD'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Erbil ile Bağdat arasında sorunların çözümü için yapılan görüşmeler, Irak ve bölgedeki ekonomik ve genel durum ile Irak'ta yaklaşan genel seçimler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Her iki taraf da ABD'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini genişletmesinin önemini vurguladı. Bu bağlamda Harris, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ortak çıkar ve değerlerine değinerek, bu ilişkileri ve iş birliğini genişletmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi'nin mali hakları ve maaş konusuna dair, her iki taraf da Kürdistan Bölgesi'nin mali sorunları, maaşları ve hakları konusunda mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulması ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede ayrıca terör ve DAİŞ tehdidiyle mücadele, Orta Doğu'daki gelişmeler ve genel olarak bölgedeki durum ele alındı.